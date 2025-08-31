پخش زنده
امروز: -
پاویون شرکتهای دانشبنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ازبکستان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این نمایشگاه یکی از مهمترین نمایشگاههای حوزه ساختمان است که هر ساله در شهر تاشکند برگزار میشود. در این نمایشگاه همهساله فناوریهای جدید و محصولات متنوع شرکتهای مختلف در زمینه صنعت ساختمان معرفی میشود و در حوزههایی چون ماشینآلات ساختمانی و تجهیزات عمرانی، مصالح ساختمانی، گرمایش و تهویه، تأمین و تصفیه آب و طراحی داخلی فعالیت میکند.
شرکتهای دانشبنیان متقاضی حضور در این پاویون تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ میتوانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ثبت کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۷۳۷۳۷ تماس بگیرند.
همچنین، امکان حضور مستقل شرکتهای دانشبنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در این نمایشگاه فراهم شده است، امکان بهرهمندی همزمان از خدمت «حضور مستقل در نمایشگاه» و «حضور در پاویون» وجود ندارد.
یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکتهای دانشبنیان، حمایت از حضور دانشبنیانها در نمایشگاههای معتبر داخلی و بینالمللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیاتهای تجاری و فناوری ایرانی (شرکتهای دانشبنیان) و پذیرش هیاتهای تجاری و فناوری خارجی است.
نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ازبکستان موسوم به «UzStroyExpo»، از ۲۹ مهر تا اول آبان امسال در تاشکند برگزار خواهد شد.