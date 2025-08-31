به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی گفت: انتخابات انجمن‌های مربیان، ورزشکار و داوران فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در روز ۸ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۴ بصورت مجازی برگزار شد که در پایان این انتخابات مجید دهگان سرمربی سابق تیم ملی کشی فرنگی کارگران ایران به عنوان رئیس انجمن کشتی کارگران خوزستان و سرمربی تیم منتخب کشتی فرنگی کارگران استان با کسب اکثریت آراء به عنوان عضو انجمن مربیان فدراسیون کارگری انتخاب شد.

همچنین در انتخابات انجمن ورزشکاران، فاطمه خمیسی قهرمان رقابت‌های دوومیدانی کارگران کشور در ماده‌های پرتاب نیزه، وزنه و دیسک و عضو تیم ملی دوومیدانی کارگری کشور با کسب اکثریت آراء به عنوان عضو انجمن ورزشکار فدراسیون کارگری کشور انتخاب شد.

هیات ورزش کارگری خوزستان در پیامی این انتخاب ارزشمند را به جامعه ورزش کارگری استان تبریک گفت.