بهره برداری از بخش ها و تجهیزات درمانی جدید در بیمارستان بختگان
بخشها و تجهیزات درمانی جدید در بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان بختگان افتتاح شد .
سید مختار امیری، مدیرکل امور مالی و اداری استانداری فارس گفت: افتتاح این بخشها گامی موثر در مسیر توسعه زیرساختهای درمانی در شهرستان بختگان است و نقش مهمی در ارتقاء سطح سلامت عمومی ایفا میکند.
او افزود: بخش اطفال بیمارستان امام هادی (ع) بختگان با ظرفیت مناسب و تجهیزات استاندارد، آماده ارائه خدمات تخصصی به کودکان و نوزادان است؛ همچنین بخش داخلی این بیمارستان با بهره گیری از کادر درمانی با تجربه، خدمات تشخیصی و درمانی گستردهای را به بیماران بزرگسال ارائه میکند و دستگاه OPG نیز با هدف ارتقاء خدمات تصویربرداری دهان و فک، به مجموعه تجهیزات این بیمارستان، اضافه شده است.