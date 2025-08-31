به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مرتضی بادلیان گفت: مسابقات قهرمانی موی تای جوانان کشور در دو بخش دختران و پسران، گرامیداشت شهدای امنیت، روز‌های ۱۹ تا ۲۷ مرداد ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک در حالی برگزار شد که بیش از ۱۰۰۰ موی تای کار ۱۰ تا ۱۷ سال در بخش‌های مبارزه، وای کرو و مای موی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم پسران خراسان شمالی در بخش مبارزه موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز در این رقابت‌ها شد.