برنامه زنده «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان، به موضوع کاهش سهمیه گازوئیل و مشکلات ناشی از دستگاههای پیمایش سیپاد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهندس ابوذر یوسفی مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به صورت زنده به پرسشهای دهها راننده ناوگان حملونقل عمومی و خصوصی پاسخ داد.
در برنامه «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان با اشاره به حجم بالای پیامهای رانندگان کامیون، اتوبوس و مینیبوس که نگرانی از کاهش سهمیه داشتند، یوسفی گفت: کاهش سهمیهها ناشی از تصمیم شرکت نبوده و تخصیص سوخت بر اساس ثبت عملکرد واقعی ناوگان و اطلاعات سیستمهای پیمایش انجام میشود.
مهندس یوسفی در ادامه افزود: طرح پیمایشی از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و متولیان حوزه درونشهر و برونشهر موظف هستند عملکرد ناوگان خود را ثبت و به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارسال کنند تا سهمیه هر ناوگان بر اساس عملکرد واقعی در پروفایل کارت هوشمند شارژ شود.
فرآیند تخصیص سهمیه بر مبنای دو عامل اسناد حمل و جیپیاس انجام میشود و ثبت هر دو عامل به صورت توامان ضروری است.
یوسفی در پاسخ به سوالاتی درباره دستگاههای پیمایش سیپاد و مشکلات نصب یا خرابی بیان کرد: نقص عملکرد دستگاهها ممکن است باعث کاهش نمایش سهمیه در کارت هوشمند شود، اما سهمیه واقعی کاهش نیافته است.
رانندگان میتوانند مشخصات کارت هوشمند و اطلاعات ناوگان خود را ارائه کنند تا در صورت بروز خطا، بررسی و اصلاح انجام شود.
مهندس یوسفی در ادامه اشاره کرد: بررسی شکایات رانندگان از طریق کارگروههای ماهیانه انجام میشود و متولیان ذیربط پاسخگو هستند و سهمیه سوخت هیچ محدودیتی ندارد و براساس عملکرد واقعی ناوگان و اطلاعات ثبتشده توسط متولیان تخصیص مییابد.
وی در پایان افزود: رانندگان برای پیگیری مشکلات خود میتوانند با شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تماس بگیرند و یا از طریق متولیان حوزههای درونشهر و برونشهر اقدامات لازم را انجام دهند.