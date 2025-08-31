به گزارش خبرگزاری صدا وسبما ، زهرا شمس احسان، رئیس کمیته‌های اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران گفت: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نگاه توسعه‌ محور در چهار حوزه سلامت، آسیب‌های اجتماعی، ورزش و بانوان در اولویت کمیته‌های اجتماعی و ورزشی بوده است؛ اما متاسفانه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اولویت‌های شهری را تغییر داد و شهرداری مسئولیت‌هایی همچون آواربرداری، اسکان اضطراری، پایدارسازی و مقاوم‌سازی را بر عهده گرفت.

وی افزود: اکنون در دوره پساجنگ، تقویت نشاط اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اهمیت دوچندان دارد.

شمس احسان تصریح کرد : با توجه به افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه اجتماعی و ورزشی و توزیع آن در بین مناطق، انتظار شورا این است که چالش‌ها مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار گیرند و فعالیت‌ها بر اساس خلاقیت و مسائل واقعی محلات پیش برود.

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ نیز گفت: تدوین سند تحول منطقه بر اساس اقتضائات محلی طی سه سال گذشته انجام گرفته است و با توجه به خانواده‌محور بودن منطقه و زیست شبانه آن، تلاش کرده‌ایم از کارهای شعاری فاصله بگیریم و به سمت برنامه‌های خلاقانه و مطالبه‌محور حرکت کنیم.

وی با اشاره به بافت متراکم منطقه افزود: افزایش سرانه‌های خدماتی در منطقه ۸ دشوارتر از سایر مناطق است و نیازمند تملک و تغییر کاربری می‌باشد. با این حال، از ظرفیت فضاهای مردمی برای فعالیت‌های آموزشی، کارآفرینی و مهارت‌آموزی استفاده کرده‌ایم. همچنین اطلس آسیب‌های اجتماعی منطقه در حال تکمیل است و امیدواریم این سند به‌عنوان سندی ماندگار باقی بماند.