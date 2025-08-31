پخش زنده
در جلسه مشترک دولت و فعالان بخش خصوصی بر اصلاح قوانین و همچنین تامین زیر ساختهای متناسب با تولید استان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ استاندار خراسان شمالی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر نقش مهم نمایندگان مجلس در پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با کسبوکار و سرمایهگذاری، خواستار همکاری مستمر در تسهیل روندهای قانونی شد.
بهمن نوری، همچنین به اهمیت سلامت جامعه اشاره کرد و از معاونت غذا و دارو خواست تا بررسی دقیقی درباره مصرف برخی برندهای خاص خارجی که نمونه داخلی مشابه دارند، انجام دهد.
استاندار تأکید کرد که با کالاهای غیرمجاز یا ناسالم مطابق قانون برخورد خواهد شد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار و حذف الزام وثیقه ملکی برای دریافت تسهیلات بانکی در طرحهای تولیدی و صادراتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هدف آنها تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در استان است.
صلاح قانون بهبود کسبوکار برای حمایت از صنایع و اصناف
محمدمهدی شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی هم در مورد مهمترین دستورکار این جلسه که لزوم بازنگری و اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود کسبوکار را مدنظر داشت، گفت: شرایط پیشآمده در کشور که به قطع مداوم برق، کاهش تولید و بیکاری کارگران واحدها منجر شده، شرایط خاصی است و با مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود کسبوکار چندان منطبق نیست.
وی در ادامه سخنانش پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با همکاری اعضای شورای گفتوگو، مصوبهای در این خصوص تنظیم و به مجلس، دولت و اتاق ایران ارسال کند تا با اصلاح قوانین موجود، اعتباراتی برای جبرانخسارات صنایع و اصناف از قطع برق و کاهش تولید در آنها و نیز پرداخت غرامت بیکاری کارگران درنظرگرفته و به استانها ابلاغ شود.