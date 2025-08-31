روز پایانی مسابقات روئینگ جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا با کسب ۲ نشان نقره و ۱ برنز نمایندگان کشورمان همراه شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و زیر ۲۳ سال که از سه روز قبل در شنیانگ چین آغاز شده بود امروز یکشنبه نهم شهریورماه، با برگزاری دیدار‌های فینال باقی ماده‌ها و کسب ۳ مدال نقره و برنز دیگر برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

در آخرین روز این رقابت‌ها، مانی رحمانی و بهراد لگاری‌نژاد در فینال دونفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایپه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کردند. در این رقابت نماینده کشورچین‌تایپه اول و چین سوم شدند.

پرنیا ایمانی و سها فخری در فینال دونفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از ژاپن، هنگ کنگ، کره، چین تایپه و ویتنام با ثبت زمان ۷:۱۲.۹۸ سوم شدند و مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کردند. در این رقابت نماینده کشور ویتنام و هنگ‌کنگ اول تا دوم شدند.

امیررضا عبدالی در فینال B تکنفره زیر ۲۳ سال مردان در رقابت با حریفانی از فیلیپین و عربستان با ثبت زمان ۷:۰۸.۴۸ دقیقه اول شد و در مجموع جایگاه هفتمی را کسب کرد.

ساقی ملکی در فینال تکنفره زیر ۲۳ سال بانوان در رقابت با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ با ثبت زمان ۷:۴۵.۱۸ دقیقه دوم شد و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کرد. در این رقابت نماینده تایلند اول قزاقستان سوم شدند.

با انجام مسابقات تک‌نفره زیر ۲۳ سال بانوان، پرونده نمایندگان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا بسته شد.

در پایان این رقابتها، تیم ایران در مجموع هر دو رده سنی صاحب یک مدال طلا توسط سها فخری و ۳ نقره و ۲ برنز شد.