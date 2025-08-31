به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره عملیات آتش نشانی مشهد گفت: این حریق بامداد امروز در یک کارگاه نجاری در بلوار کشاورز به مرکز فرماندهی آتش نشانی اعلام شد و بلافاصله ۳۵ آتش نشانهفت ایستگاه با ۸ خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

آتشپاد دوم محسن اسدی، افزود:با تلاش و مهارت بالای آتش نشانان این آتش سوزی مهار شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت افزود : خسارت مالی و علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.