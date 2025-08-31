بازرگانان می‌توانند با استفاده از سامانه ارز تجاری، امکانات متعددی شامل جست‌و‌جو و فیلتر مجوز‌های خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوز‌ها و سفارشات را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مبادله ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بازرگانان می‌توانند با استفاده از سامانه ارز تجاری، امکانات متعددی شامل جست‌و‌جو و فیلتر مجوز‌های خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوز‌ها و سفارشات و رصد وضعیت عملیات سفارش‌گذاری را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.

بازرگانان فعال در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از این پس می‌توانند از طریق پلتفرم این مرکز به آدرس merchant.ice.ir به سامانه معاملاتی این بازار دسترسی یابند؛ این اقدام با هدف تسهیل فرآیند‌های تجاری و افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش ورود به سامانه از طریق حساب کاربری سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است. کاربران پس از مراجعه به آدرس merchant.ice.ir و کلیک روی گزینه «ورود»، به صفحه «ورود از طریق سامانه جامع تجارت» هدایت شده و با وارد کردن اطلاعات کاربری، دسترسی آنان فعال می‌شود.