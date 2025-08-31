به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یانیس کولیدزیس مربی با تجربه اهل لتونی که سابقه هدایت پرتاب گران ملی پوش کشورش را در مسابقات جهانی و المپیک در کارنامه دارد، برای کار با ملی پوشان و نفرات منتخب تیم ملی ایران وارد تهران شد.

پس از وقفه‌ای طولانی، روند حضور مربیان خارجی با حضور این مربی لتونیایی در دو و میدانی ایران آغاز شد. روندی که قرار است ادامه داشته باشد و طی هفته‌های آتی، دو یا سه مربی دیگر برای ارتقای رکورد ورزشکاران و دانش مربیان دو و میدانی ایران وارد کشور شوند.

آخرین مربی خارجی دو و میدانی ایران جورجی کولنوچنکو بلاروسی بود که دی ماه ۱۳۹۹ به تهران آمد و بعد از او دیگر هیچ مربی خارجی برای هدایت دو و میدانی کاران وارد تهران نشده است. یانس کولیدزیس ۶۰ ساله و اهل کشور لتونی است که هدایت ورزشکاران بزرگسالان و جوانان این کشور در بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی اروپا را بر عهده داشته است.

افزایش رکورد ملی لتونی از ۷۱ به ۸۰ متر، ثبت ۱۱ رکورد ملی در بخش بزرگسالان و ۷ رکورد در بخش جوانان، از مهمترین دستاورد‌های این مربی اهل لتونی به حساب می‌آید. وی همچنین در چندین دوره مسابقات جهانی، قهرمانی اروپا و المپیک، هدایت پرتابگران چکش لتونی را بر عهده داشته است.