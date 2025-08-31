پخش زنده
شبکه سه سیما امروز یکشنبه ۹ شهریور، دو دیدار جذاب لیگ برتر انگلیس را به صورت زنده و با گزارشگرانی مجرب روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه سه سیما، یکشنبه ۹ شهریور، دو بازی مهم لیگ برتر فوتبال انگلیس را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
نخستین دیدار بین تیمهای برایتون و منچسترسیتی ساعت ۱۶:۳۰ با گزارش سعید زلفی آغاز میشود.
سپس از ساعت ۱۹:۰۰، مسابقه لیورپول و آرسنال با گزارش محمدرضا احمدی روی آنتن میرود.
این بازیها با تحلیلها و گزارشهای جذاب، در برنامه «گزارش ورزشی» پخش خواهد شد.