شبکه سه سیما امروز یکشنبه ۹ شهریور، دو دیدار جذاب لیگ برتر انگلیس را به صورت زنده و با گزارشگرانی مجرب روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه سه سیما، یکشنبه ۹ شهریور، دو بازی مهم لیگ برتر فوتبال انگلیس را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

نخستین دیدار بین تیم‌های برایتون و منچسترسیتی ساعت ۱۶:۳۰ با گزارش سعید زلفی آغاز می‌شود.

سپس از ساعت ۱۹:۰۰، مسابقه لیورپول و آرسنال با گزارش محمدرضا احمدی روی آنتن می‌رود.

این بازی‌ها با تحلیل‌ها و گزارش‌های جذاب، در برنامه «گزارش ورزشی» پخش خواهد شد.