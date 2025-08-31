رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۳۲۸ هکتار گلخانه در استان آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نامدار صیادی با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت و استفاده ی بهینه از منابع آب افزود: هم اکنون ۱۰۲ هکتار گلخانه در لرستان فعال است که سالانه بیش از ۲۴ هزار تن محصول تولید می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۳۲۸ هکتار گلخانه با هدف افزایش تولید و کاهش مصرف آب در استان آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است و در سال های آینده سطح گلخانه‌های استان به ۵۰۰ هکتار خواهد رسید.

وی بیان کرد: هر هکتار گلخانه به طور متوسط ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن محصول تولید می‌کند که این میزان حدود ۱۰ برابر تولید فضای باز است، در حالی که میزان مصرف آب در کشت گلخانه‌ای به یک‌دهم کاهش می‌یابد.

صیادی توسعه ی گلخانه‌ها را از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی لرستان عنوان کرد و افزود:با اجرای این طرح، شاهد جهش چشمگیری در تولید محصولات کشاورزی و بهره‌وری منابع آب استان خواهیم بود..