با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، ۱۶ تخت به بخش مراقبتهای ویژه داخلی بیمارستان شهدای هستهای بوشهر افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در آئین توسعه و افزایش تختهای بخش مراقبت ویژه داخلی گفت: یکی از برنامههای استاندار از روز اول کاری، بررسی وضعیت موجود بهداشت و درمان در استان بود.
وی افزود: اگر چه نسبت سرانه تخت به بیمار با میانگین کشوری فاصله دارد ولی در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان، تصمیمات و اعتبارات خوبی برای این موضوع گرفته شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان داشت: با تلاش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همکاران، در مسیر حرکت به سمت تامین نیازهای درمانی استان هستیم.
جهانیان گفت: در راستای تکمیل بیمارستانهای در حال ساخت استان مانند بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا و ۱۷ شهریور برازجان اعتباراتی مصوب شده تا در زمان سریع تری به بهره برداری برسند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفت: پایین بودن سرانه تخت یکی از مشکلات موجود در استان است که هدف اصلی ما فراهم کردن زیرساختها برای ارتقاء سلامت مردم است.
دکترالله کرم اخلاقی افزود: با اضافه شدن این ۱۶ تخت به بخش مراقبتهای ویژه داخلی، تا حدودی مشکلات برطرف میشود.
وی اظهار داشت: صد میلیارد تومان برای این تختهای درمانی هزینه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیمارستان شهدای هستهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و در کنار بیمارستان شهدای خلیج فارس قرار دارد.
بیمارستان ۱۱۰ تخت خوابی شهدای هستهای برای انجام خدمات تخصصی و پرتوی سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده و قرار است در آینده بخش سوختگی و مراقبتهای ویژه کودکان این مرکز درمانی هم راه اندازی شود.