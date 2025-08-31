به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در آئین توسعه و افزایش تخت‌های بخش مراقبت ویژه داخلی گفت: یکی از برنامه‌های استاندار از روز اول کاری، بررسی وضعیت موجود بهداشت و درمان در استان بود.

وی افزود: اگر چه نسبت سرانه تخت به بیمار با میانگین کشوری فاصله دارد ولی در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان، تصمیمات و اعتبارات خوبی برای این موضوع گرفته شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان داشت: با تلاش رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همکاران، در مسیر حرکت به سمت تامین نیاز‌های درمانی استان هستیم.

جهانیان گفت: در راستای تکمیل بیمارستان‌های در حال ساخت استان مانند بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا و ۱۷ شهریور برازجان اعتباراتی مصوب شده تا در زمان سریع تری به بهره برداری برسند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفت: پایین بودن سرانه تخت یکی از مشکلات موجود در استان است که هدف اصلی ما فراهم کردن زیرساخت‌ها برای ارتقاء سلامت مردم است.

دکترالله کرم اخلاقی افزود: با اضافه شدن این ۱۶ تخت به بخش مراقبت‌های ویژه داخلی، تا حدودی مشکلات برطرف می‌شود.

وی اظهار داشت: صد میلیارد تومان برای این تخت‌های درمانی هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیمارستان شهدای هسته‌ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و در کنار بیمارستان شهدای خلیج فارس قرار دارد.

بیمارستان ۱۱۰ تخت خوابی شهدای هسته‌ای برای انجام خدمات تخصصی و پرتوی سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده و قرار است در آینده بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه کودکان این مرکز درمانی هم راه اندازی شود.