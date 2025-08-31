مدیر گمرک خراسان شمالی گفت: در ۵ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیون و ۵۰۲ هزار دلار از طریق گمرک استان به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید ابراهیم حسینی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۴۸ درصد و از لحاظ وزنی هم، ۵۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: بیشتر کالا‌های صادراتی شامل محصولات پتروشیمی (کود اوره)، محصولات فولادی، هیدروکسید سدیم، درب ایزی بازکن و... بود که به کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه، ازبکستان و... صادر شد.

مدیر گمرک استان در ادامه در مورد واردات کالا نیز گفت: در این مدت، ۱۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۳ میلیون دلار از طریق گمرک استان ترخیص شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۱۴ درصد و از لحاظ وزن هم، ۵ درصد کاهش داشته است.

حسینی کالا‌های وارداتی شامل مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی، آند، پنل‌های خورشیدی، برنج خوراکی و وانیل بوده که از کشور‌های پاکستان و موریس وارد کشور شده است.

رشد ۴۴ درصدی درآمد گمرک خراسان شمالی

مدیر گمرک خراسان شمالی همچنین با اشاره به رشد ۴۴ درصدی درآمد گمرک خراسان شمالی افزود: درآمد گمرک استان در مدت یاد شده اعم از درآمد ملی و استانی (نقد و ضماتنامه ها) به میزان ۸۲۷ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۲۸۴ هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۴ درصد رشد داشته است.

حسینی در خصوص پرونده‌های متشکله قاچاق در گمرک خراسان شمالی هم گفت: تا ابتدای سال تا کنون ۹۵ فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۲۱ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال تشکیل گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش ریالی ۵۳۵ درصد رشد داشته است.

مدیر گمرک استان اغلب کالا‌های قاچاق را ظروف چینی، پارچه، موتورسیکلت، شکلات و ... عنوان کرد.