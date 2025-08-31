پخش زنده
مجتمع فرهنگی، هنری و ورزشی نایسر سنندج با حضور استاندار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، عملیات احداث مجتمع فرهنگی، هنری و ورزشی نایسر سنندج از هشت سال پیش آغاز شد و در سال ۱۴۰۲ علیرغم ناتمام بودن برخی بخشها، افتتاح اولیه آن انجام گرفت.
اکنون با تکمیل زیرساختهای اصلی، این مجموعه به بهرهبرداری رسیده و در اختیار مردم این منطقه قرار گرفته است.
نخستین سانس سینمایی مجتمع روز گذشته با حضور استاندار برگزار شد، که نمادی از آغاز بهرهبرداری واقعی از امکانات این مرکز فرهنگی است.
فرهادی رئیس حوزه هنری کردستان گفت: در تابستان امسال ۲۵۰ نفر در بخش ورزش،۹۰۰ نفر در کتابخانه و ۱۸۰ نفر در کلاسهای فرهنگی و هنری این مجتمع ثبت نام کردهاند.