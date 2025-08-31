پخش زنده
شهروند خبرنگاران آبادانی با ارسال تصاویری ارائه خدمات شهری با کیفی را در منطقه سده مطالبه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاران با ارسال تصاویری از وضعیت خدمات شهری در بهمن ۴ و ۵ گلایه کردند.
موضوع رو از شهردار منطقه یک آقای طبیشی جویا شدیم؛ و علت جمع آوری نشدن نخالههای ساختمانی و انباشت زباله در بهمن ۴ و ۵ رو پرسیدیم.
وی با قول مساعد برای رفع مشکلات این منطقه از پاکسازی و نخاله برداری زمین مورد نظر گفت و اینکه شهرداری بزودی با دیوار کشی رضایت اهالی را جلب می کند.