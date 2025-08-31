پخش زنده
در آستانه نهم شهریورماه، روز ملی یوزپلنگ ایرانی، تصویربرداری و ثبت دو مشاهده تازه از یوزپلنگهای ایرانی در استان خراسان جنوبی خبر خوشی برای دوستداران حیاتوحش بود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما نخستین مشاهده در هشتم شهریورماه در حاشیه پناهگاه حیاتوحش نایبندان طبس ثبت شد و مشاهده دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان عشقآباد انجام گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با قدردانی از همراهی همیاران محیط زیست، اعلام کرد که این ثبتها بخشی از برنامه پایش ملی یوزپلنگ است که امسال با تخصیص اعتبار ویژه اجرا میشود.
خانی افزود که این طرح گامی مهم در حفاظت از این گونه ارزشمند به شمار میرود.
یوزپلنگ ایرانی، گونهای آسیبپذیر و در معرض انقراض است که زیستگاه آن محدود به ایران است. پیش از این، در سالهای گذشته نیز مشاهدههای مهمی از این گونه کمیاب در استانهای خراسان جنوبی و دیگر مناطق ثبت شده است.
پناهگاه حیاتوحش نایبندان، با بیش از ۱.۵ میلیون هکتار وسعت، یکی از اصلیترین زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در کشور است که حفاظت از آن از سال ۱۳۷۴ آغاز شده است. این پناهگاه یکی از نخستین مناطقی است که در آن از دوربینهای تلهای برای اثبات حضور یوزپلنگ استفاده شد و در سال ۱۳۸۰ تصویری از یوزپلنگی به نام «جنگال» ثبت شد.