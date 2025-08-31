به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای شهرکی در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: در این جلسه نمایندگان هم که دغدغه ناترازی‌های اخیر انرژی و قطعی‌های برق را دارند به دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.



وی با اشاره به زیان‌های ناشی از ناترازی‌های انرژی در کشور، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جا‌ری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشته است.