به مناسبت هفته دولت، ۷۱ طرح عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی شهرستان شوشتر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شوشتر گفت: از جمله این طرح‌ها توسعه و تقویت روشنایی معابر، ایمن‌سازی مسیر‌های روستایی، احداث پارک‌های محله‌ای، ایجاد زمین‌های ورزشی است که با اعتباری بالغ بر ین طرح‌ها شامل یک هزار و ۴۸۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.

آرش قنبری افزود: این طرح‌ها با هدف ارتقای سطح رفاه عمومی، افزایش ایمنی و توسعه زیرساخت‌های روستایی اجرا و به مناسبت هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.