به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون امور توان‌بخشی اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر هنگام برگزاری مرحله استانی مسابقات توان‌خواهان استان، «جام بلندهمتان» به خبرنگار صداوسیما گفت: این مسابقات بر پایه توان‌بخشی مبتنی بر جامعه (CBR) است که مرحله شهرستانی آن برگزار شده و امروز نیز مرحله استانی آن برگزار شد.

محمد کرمی افزود: ۱۵۰ ورزشکار آقا و خانم از شهرستان‌های استان بوشهر در ۶ رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سُرسُر، دوز فیزیکی ایستاده، دوز فیزیکی نشسته، هفت‌سنگ، مسیریابی و دال‌پلان ۶ رشته این مسابقات هستند.

کرمی گفت: در پایان ۱۰ تن از آقایان و ۱۰ تن از بانوان برتر و برگزیده به مسابقات کشوری که مهر امسال در بابلسر برگزار می‌شود، فرستاده می‌شوند.

توان‌بخشی مبتنی بر جامعه (CBR) بر پایه طرحی است که در روستا‌ها اجرا می‌شود که یکی از بخش‌های آن بخش ورزش است و پس از شناسایی توان‌خواهان بااستعداد، آنها را وارد جامعه می‌کند.