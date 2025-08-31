رئیس کل دادگستری استان قم از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانه‌های قم خبر داد.

این متهمان در قالب یک باند مجرمانه، اقدام به سرقت‌های متعدد به عنف از ۶ کارخانه و کارگاه در حاشیه شهر قم کرده‌اند.

با صدور دستورات قضایی دادستانی و انجام اقدامات فنی پلیس آگاهی، همه متهمان شناسایی و دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.

۱۰ نفر از این افراد متهم به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و دو تن دیگر متهم به خرید و فروش اموال مسروقه هستند.