پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان قم از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانههای قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۱۲ متهم در پرونده سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار از کارخانههای قم خبر داد.
این متهمان در قالب یک باند مجرمانه، اقدام به سرقتهای متعدد به عنف از ۶ کارخانه و کارگاه در حاشیه شهر قم کردهاند.
با صدور دستورات قضایی دادستانی و انجام اقدامات فنی پلیس آگاهی، همه متهمان شناسایی و دستگیر شده و به زندان منتقل شدند.
۱۰ نفر از این افراد متهم به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و دو تن دیگر متهم به خرید و فروش اموال مسروقه هستند.