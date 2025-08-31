به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در نشست شورای سیاستگذاری و پشتیبانی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) گفت: با توجه به شرایط موجود جهان، توجه بیشتر به نوجوانان بسیار مهم است و این بنیاد برنامه‌ریزی کرده تا مربیانی که دوره‌های تخصصی را گذرانده‌اند در مراکز آموزشی، آموزه‌های مهدویت را آموزش دهند.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری هم‌چنین افزود: در قالب فعالیت‌های مهدوی به اقشار نیازمند و گروه‌های مخاطب، خدمات مهدوی داده می‌شود.

رئیس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) اضافه کرد: برنامه داریم تا سه‌شنبه‌های مهدوی را در استان توسعه دهیم تا در معرفی بیشتر امام زمان (عج) و دوران مهدویت کار‌های بیشتری انجام شود.