صدور کیفر خواست، رسیدگی به پرونده‌های قضایی را سرعت می‌بخشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در آئین معارفه معاون خود و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان گفت: صدور کیفر خواست شفاهی موجب تسریع در رسیدگی‌ها خواهد شد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند در رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی در کمترین زمان مؤثر باشد.

سید محمد موسویان افزود:همواره کاهش صدور قرار بازداشت موقت مورد تاکید قرار گرفته، و همکاران قضائی باید در موارد ضروری و الزامی با مستندات قانونی کافی، اقدام به صدور قرار تأمین کنند وپرونده‌های واجد قرار‌های بازداشت موقت هم باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

وی خطاب به قضات دادسرای انقلاب گفت: حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یکی از مسائل اصلی و جزء سیاست‌های کلان قوه قضائیه است و برای رسیدن به این اهداف باید قضات از ظرفیت کمیسیون عفو و همچنین استفاده از ارفاقات قانونی به موجب قانون استفاده کنند.

در پایان این مراسم از زحمات سعید بخشی معاون سابق دادستانی در امور دادسرای انقلاب اصفهان تقدیر و امید رضایی به عنوان معاون دادستان اصفهان و رئیس دادسرای انقلاب اصفهان معرفی شد.