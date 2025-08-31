پخش زنده
امروز: -
شمار جایگاههای عرضه سوخت منطقه آبادان به ۵۷ باب افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: همزمان با هفته دولت، یک باب جایگاه عرضه سوخت مایع در منطقه افتتاح شد که با بهرهبرداری از این جایگاه، شمار جایگاههای عرضه سوخت منطقه آبادان به ۵۷ باب رسید.
محمد بنیسعید در مراسم بهرهبرداری از جایگاه شهدای خنافره خاطر نشان کرد: به منظور خدمترسانی به هموطنان، یک باب جایگاه خدماتی- رفاهی در شهرستان شادگان، افتتاح شد.
بنیسعید اظهار کرد: این جایگاه عرضه سوخت بر اساس تازهترین استانداردهای محیط زیست احداث شده است.
وی افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت ۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده و ارزش این پروژه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیر منطقه آبادان اظهار کرد: در این جایگاه فرآوردههای بنزین و نفت گاز عرضه میشود و دارای ۸ نازل بنزین و ۴ نازل نفت گاز است که ظرفیت هر کدام ۴۸ هزار لیتر است.