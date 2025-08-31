پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: خبرنگاران خطشکنان جنگ نرم و افشاگران جنایات صهیونیستها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوار پور در مراسم تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نقش خبرنگارها نقش بسیار برجستهای بود. خیلی از کارهایی که همکاران ما انجام میدادند واقعاً در خفا بود. همین شهدای عزیز چقدر با جسارت در مقابل دشمن ایستادند.
وی تاکید کرد: دشمنان به دنبال تسلیم کردن ملتها هستند و میخواهند که کشور ما نیز تسلیم شود، اما ملت ایران با داشتن آموزههای بزرگی همچون نهضت عاشورا در مقابل دشمنان و استکبار جهانی ایستاده است.
فرمانده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان به خوشحالی مردم منطقه از ضربه وارد شده به آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این نشان از این است که اینها هرگز نمیتوانند آن اهداف پلیدی که دنبال میکردند را اجرایی کنند؛ یکی از بحثهایی که اینها دنبال میکنند ملتسازی است، بتوانند باورهای مردم، اسلامیت، آن دین، آن مذهب، آن اعتقادات و آن ریشه تاریخی مردم را از بین ببرند. نمیتوانند این کار را بکنند، هر چقدر هم تلاش بکنند نمیتوانند این کار را بکنند.
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوار پور در ادامه سخنان خود به حرکت گسترده مردمی برای افشای مطامع دشمن در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: امروز رسالت سنگین خبرنگاری است که خبرنگاران در واقع واقعیات را با آن حسی که فوقالعاده است به کل دنیا برسانند.