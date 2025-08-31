افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان طبس
فرماندار طبس: افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان طبس نویدبخش آیندهای روشن برای این شهرستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، در هفته دولت شهرستان طبس با افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، گامی بزرگ در مسیر توسعه برداشت، همچنین عملیات اجرایی ۳ پروژه جدید با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد که نویدبخش آیندهای روشن برای این شهرستان است.
فرماندار شهرستان طبس با حضور در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: در هفته دولت شهرستان طبس شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ پروژه عمرانی بود که از این تعداد ۷۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۳ پروژه جدید نیز با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.
اشرفیان افزود: این پروژهها شامل بخشهای حیاتی نظیر برق، گازرسانی، صنعت، مسکن روستایی و طرحهای هادی هستند.
وی گفت: ۱۰پروژه در حوزه برق با ۱۱۳ میلیارد تومان و ۱۶ پروژه گازرسانی به ۴ روستا به سرانجام رسید و ۸ واحد تولیدی صنعتی با سرمایهگذاری ۲۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نشان از رونق تولید در منطقه دارد.
فرماندار شهرستان طبس افزود: احداث ۹۰ واحد مسکن روستایی با ۶۳ میلیارد تومان و اجرای طرحهای هادی و بهسازی معابر در ۶ روستا با ۱۵ میلیارد تومان، رفاه و توسعه روستایی را بهبود بخشیده است.
اشرفیان گفت: بیشترین اعتبار یعنی ۵ هزار میلیارد تومان، در حوزه صنعت و معدن سرمایهگذاری شده که شامل توسعه زیرساختهای دسترسی به معادن و پایگاه امداد و نجات معادن طبس است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش طرح مسکن ملی، نیاز به آب پایدار بیش از پیش احساس میشود افزود: در همین راستا، ۵ حلقه چاه عمیق از دشت جنوبی طبس با همکاری دستگاههای مختلف در حال تجهیز و بهرهبرداری است که هماکنون ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار میرود ظرف یک ماه آینده وارد مدار شود.
اشرفیان گفت: استاندار بر نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید فراوانی داشته و ۱۰ پروژه در این خصوص در دست اقدام است که ۲ مورد تا مهرماه افتتاح خواهد شد.
فرماندار شهرستان طبس با بیان اینکه طبس چهارمین شهر زیارتی کشور و قطب معدنی است، افزود: افزایش ترددها نیازمند توسعه زیرساختهای حمل و نقل است و پیگیری جدی برای راهاندازی قطار محلی در جریان است و پروازهای فرودگاه طبس نیز که به دلیل محدودیتها دچار افت شده بود، مجدداً برقرار شده است.
اشرفیان گفت: تلاش برای ایجاد یک ایرلاین داخلی و اختصاصی با مشارکت سرمایهگذاران محلی نیز در دستور کار است.
وی افزود: باند دوم طبس به یزد به طول ۲۹ کیلومتر با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار، باند دوم طبس به اصفهان به طول ۱۶ کیلومتر با ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار، باند دوم طبس به دیهوک به طول ۱۷ کیلومتر با ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است.