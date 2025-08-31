پخش زنده
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: تاکنون بیش از چهار هزار فقره پرونده در دادگاه صلح شهرستان سلسله مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجتالاسلام سعید شهواری در بازدید از حوزه ی قضایی سلسله گفت:از ابتدای تشکیل دادگاه صلح در شهرستان سلسله تاکنون چهار هزار و ۹۰۳ پرونده وارد شده که چهارهزار و ۳۲۵ فقره پرونده معادل بیش از ۸۸ درصد مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود:تسریع در رسیدگیها، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایتمندی مردم و توجه به موضوعات حقوق عامه بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی سند تحول قضایی،با جدیت در دستور کار دادگستری لرستان قرار دارد.