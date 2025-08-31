به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام سعید شهواری در بازدید از حوزه ی قضایی سلسله گفت:از ابتدای تشکیل دادگاه صلح در شهرستان سلسله تاکنون چهار هزار و ۹۰۳ پرونده وارد شده که چهارهزار و ۳۲۵ فقره پرونده معادل بیش از ۸۸ درصد مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود:تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایتمندی مردم و توجه به موضوعات حقوق عامه به‌عنوان یکی از راهبرد‌های کلیدی سند تحول قضایی،با جدیت در دستور کار دادگستری لرستان قرار دارد.

حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۴۸ روز است ،بیان کرد: تلاش همکاران دادگستری شهرستان سلسله موجب عملکرد مثبت پنج ماهه این حوزه ی قضایی شده است.