صد و شصت و هشت طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان شازند بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی گفت: ۱۶۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال عصر شنبه همزمان با آخرین روز از هفته دولت در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان شازند بهره‌برداری شد.

استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان شازند با هدف افتتاح طرح‌های هفته دولت در این شهرستان در جمع خبرنگاران، گفت: مجموع اشتغال ایجاد شده در طرح‌های هفته دولت شهرستان شازند ۶۳۳ فرصت است.

دکتر مهدی زندیه‌وکیلی افزود: در مجموع ۹۸۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در نقاط مختلف استان مرکزی بهره‌برداری شد.

او بیان کرد که این طرح‌ها از دهه مبارک فجر تا هم‌اکنون، که هفته دولت نام دارد، به مرحله اجرا درآمده‌اند. برخی از این پروژه‌ها امروز آغاز شده‌اند، چند پروژه دیگر چند روز پیش شروع شده‌اند و برخی نیز در آینده نزدیک کار خود را آغاز خواهند کرد.

استاندار مرکزی اضافه کرد: بیشترین تعداد طرح‌های هفته دولت امسال استان مرکزی مربوط به شهرستان شازند بود.

زندیه‌وکیلی افزود: تعدادی از طرح‌های سازند خدماتی و عمرانی هستند که در سطح شهر افتتاح شد و یک نیروگاه خورشیدی در شهر شازند افتتاح و عملیات اجرایی ۲ نیروگاه دیگر نیز آغاز شد.

او بیان کرد: در مجموع ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هفته دولت در استان مرکزی بهره‌برداری شد و تا این لحظه ۲۱۳ مگاوات برق خورشیدی توسط استان مرکزی به شبکه تحویل شده و برنامه داریم تا پایان سال به ۵۰۰ مگاوات برسد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت کار، رفع ناترازی برق است و همین‌طور احداث مدارس که در شهرستان شازند هم اقدامات خوبی انجام شده است.

استاندار مرکزی گفت: بازچرخانی و استفاده از پساب شازند برای مصرف شرکت‌های پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) و پتروشیمی شازند یکی دیگر از برنامه‌ها و اولویت‌های استان مرکزی است که به زودی اجرا می‌شود.

زندیه‌وکیلی افزود: این یک کاری بود که مقدمات آن فراهم نشده بود، اما امروز مقدماتش فراهم شده و عملیات اجرایی آغاز شده که با این کار هم شبکه آب و فاضلاب شازند و آستانه تکمیل می‌شود و هم از پساب حاصل برای استفاده در صنعت استفاده خواهد شد.