وزیر نیرو از اجرای دومین وعده دولت در زمینه انتقال آب طالقان به هشتگرد و کرج خبر داد و گفت: انتقال آب طالقان به بیلقان به‌زودی عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی‌آبادی» از اجرای دومین وعده دولت در زمینه انتقال آب طالقان خبر داد و گفت: در ادامه طرح انتقال آب، پس از بهره‌برداری از مرحله اول برای تأمین آب هشتگرد، مرحله دوم نیز شب گذشته به نتیجه رسید و آب به کرج رسید.

وی با بیان اینکه این طرح در سه مرحله اجرا می‌شود، افزود: امیدواریم به‌زودی مرحله سوم طرح عملیاتی و آب به بیلقان منتقل شود.

وزیر نیرو با اشاره به شرایط سخت کم‌آبی در کشور گفت: امسال بیش از ۱۴ و نیم درصد کاهش بارش داشته‌ایم که نتیجه پنج سال خشکسالی پیاپی است. با این وجود، همراهی مردم موجب شد تا به همان میزان یعنی حدود ۱۴ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شود که جای قدردانی دارد.

وی تأکید کرد: آب منتقل‌شده از طالقان برای مصرف دائمی نیست، بلکه به عنوان پشتیبان در زمان خشکسالی و شرایط اضطراری برای استان‌های البرز و تهران پیش‌بینی شده است. این طرح می‌تواند برای حدود سه میلیون نفر جمعیت پشتیبانی مطمئن ایجاد کند.

وزیر نیرو با تبریک به مردم و قدردانی از مهندسان، کارگران و شرکت‌های داخلی گفت: این طرح عظیم و مهم در زمان بسیار کوتاهی اجرا شد و توانست گامی بزرگ در تأمین آب پایدار کشور بردارد.