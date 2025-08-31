افتتاح ۱۳۶ پروژه عمرانی در حوزه طرح هادی و آسفالتریزی معابر روستایی چالدران
به مناسبت هفته دولت، ۱۳۶ پروژه عمرانی در قالب طرح هادی و آسفالتریزی معابر روستایی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در شهرستان چالدران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛به مناسبت هفته دولت، ۱۳۶ پروژه عمرانی در قالب طرح هادی و آسفالتریزی معابر روستایی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در شهرستان چالدران به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای این پروژهها بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی هزینه شده است.
این پروژهها شامل عملیات بهسازی و آسفالتریزی در روستاهای قیطاق علیا، آغبلاغ، نادیبیگ، بیوران سفلی، اروجکندی و تعدادی دیگر از روستاهای شهرستان بوده و نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات زیربنایی ایفا خواهد کرد.
بهرهبرداری از این پروژهها، گامی مهم در مسیر توسعه متوازن روستایی، بهبود زیرساختهای حملونقل و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی شهرستان چالدران به شمار میرود.