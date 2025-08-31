افتتاح فاز نخست مجتمع سوارکاری و پرورش اسب اصیل در خوی
همزمان با هفته دولت، فاز نخست مجتمع سوارکاری، پرورش و تکثیر اسب اصیل خوی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این مجتمع در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث شده و در فاز نخست شامل ۳ هکتار اصطبل با ظرفیت ۳۲ باکس، پیست تمرین به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و جایگاه تماشاچیان به مساحت ۲ هزار مترمربع است.
برای اجرای فاز نخست این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از سرمایهگذاری بخش خصوصی هزینه شده و کل اعتبار پیشبینی شده طرح نیز ۲۰۰ میلیارد ریال است.
با بهرهبرداری از این مجتمع، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر در فاز اول فراهم شده و پس از تکمیل نهایی پروژه بیش از ۳۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.