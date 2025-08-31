تجلیل از واحد خوشحساب مالیاتی در خوی؛ حمایت ویژه از تولیدکنندگان قانونمدار
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی گفت: واحدهای تولیدی که تکالیف مالیاتی خود را بهموقع انجام دهند، از بستههای مشوقی شامل معافیتهای اظهارنامهای، بخشودگی جرایم و تقسیط بلندمدت مالیاتی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی استان در بازدید از کارخانه نساجی خوی به مناسبت هفته دولت، گفت: رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی، حمایت از واحدهای تولیدی قانونمدار و تشویق فعالان اقتصادی خوشحساب است.
وی افزود: در این چارچوب، واحدهایی که نسبت به ارائه اظهارنامه، تشخیص، ابراز و پرداخت مالیات اقدام صحیح و بهموقع داشته باشند، از مشوقهایی همچون معافیتهای اظهارنامهای، بخشودگی جرایم، تقسیط بدهیها و اولویت در رسیدگیها برخوردار میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه رویکرد این سازمان قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در مسیر توسعه کشور است، تأکید کرد: واحدهای خوشحساب نه تنها از حمایتهای قانونی بهرهمند میشوند، بلکه بهعنوان الگو برای سایر فعالان اقتصادی معرفی خواهند شد.
در این مراسم، احمد قصابی مدیرعامل کارخانجات نساجی خوی نیز با قدردانی از این اقدام دستگاه مالیاتی، گفت: این واحد صنعتی با ایجاد اشتغال مستقیم برای یکهزار و ۷۰۰ نفر از نیروهای بومی منطقه، طی ۱۲ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری داشته و امروز بهعنوان یکی از واحدهای بزرگ و اثرگذار در صنعت نساجی کشور فعالیت میکند.