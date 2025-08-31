بازگشت به چرخه فعالیت سردخانه ۳۰۰۰ تنی تکاب بعد از ۲۵ سال رکود
با مساعدت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی سردخانه ۳۰۰۰ تنی شهرستان تکاب بعد از ۲۵ یال رکود احیاء و به چرخه فعالیت باز میگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
رضایی افزود: سردخانه ۳۰۰۰ تنی تکاب پس از ۲۵ سال رکود به همت نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس و جهاد کشاورزی با حمایت از سرمایه گذاری دیگر احیا و بزودی به چرخه فعالیت باز میگردد.
رضایی گفت: برای احیای این سردخانه ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۱۰ میلیارد تسهیلات بانکی از سوی جهاد کشاورزی و ۱۰ میلیارد هم آورده شخصی سرمایه گذار خواهد بود.
وی کفت: سردخانه مذکور بزودی احیا و برای نگهداری از محصولات تولیدی کشاورزان منطقه فعالیت خود را آغاز میکند.