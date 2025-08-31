به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مجتبی نوريان گفت:در پی دريافت گزارش های مردمی مبنی بر قدرت نمايی،درگيری و ايجاد مزاحمت چند نفر برای شهروندان در يکی از محله های شهر دورود، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دورود افزود:ماموران کلانتری ۱۱ اين شهرستان با حضور در محل مورد نظر با همکاری مردم و هماهنگی قضایی، ۶ نفر ازعاملان درگيری شناسایی و دستگير دلالت شدند.