دستگيری عاملان درگيری و قدرت نمايی در دورود
فرمانده انتظامی دورود از دستگيری ۶ عامل درگيری و قدرت نمايی در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ مجتبی نوريان گفت:در پی دريافت گزارش های مردمی مبنی بر قدرت نمايی،درگيری و ايجاد مزاحمت چند نفر برای شهروندان در يکی از محله های شهر دورود، موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دورود افزود:ماموران کلانتری ۱۱ اين شهرستان با حضور در محل مورد نظر با همکاری مردم و هماهنگی قضایی، ۶ نفر ازعاملان درگيری شناسایی و دستگير دلالت شدند.
وی با بيان اينکه آسايش و امنيت مردم خط قرمز پليس است، بیان کرد: پليس و دستگاه قضایی با مخلان نظم و امنیت و برهم زنندگان رفاه و آسایش مردم ،قاطعانه برخورد خواهد کرد.