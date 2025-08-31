سرمربی تیم جوانان ایران که تا کنون سه جام پیاپی طلا را برای والیبال کشورمان در آسیا و جهان به دست آورده است، امروز در فینال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان برای کسب چهارمین قهرمانی پیاپی شاگردانش را هدایت می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (یکشنبه نهم شهریور) با برگزاری هشت دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰ برای کسب مقام قهرمانی به مصاف ایتالیا می‌رود.

غلامرضا مومنی مقدم که از ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس فدراسیون والیبال به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان منصوب شد، عملکرد درخشانی با این تیم در آسیا و جهان ثبت کرده است که دو قهرمانی متوالی در قاره کهن آسیا (۲۰۲۲ و ۲۰۲۴) و یک قهرمانی جهان (۲۰۲۳) از جمله افتخارات این مربی بین المللی کشورمان است.

تیم والیبال جوانان ایران در صورت پیروزی در دیدار امروز مقابل ایتالیا، چهارمین جام متوالی و طلایی رنگ مومنی مقدم ثبت خواهد شد که جام قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان (۲۰۲۵) است.

تیم والیبال جوانان ایران امروز در بیست و نهمین دیدار رسمی خود با هدایت مومنی‌مقدم در حالی به میدان می‌رود که در ۲۸ مسابقه قبلی خود شکست نداشته است و این موضوع نیز رکورد دست نیافتنی برای غلامرضای والیبال ایران است محسوب می‌شود.

مومنی مقدم در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۲ با پنج متوالی قهرمان شد، در رقابت‌های این رده سنی جهان در سال ۲۰۲۳ با هشت پیروزی متوالی جام قهرمانی گرفت و در قهرمانی مردان زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۴ نیز پس از هفت برد متوالی جام قهرمانی قاره کهن را برای دومین بار بالا برد.

بر این اساس تیم والیبال جوانان ایران با هدایت غلامرضا مومنی مقدم از ۲۲ آگوست ۲۰۲۲ تا کنون (۳۱ آگوست ۲۰۲۵)، یعنی یک هزار و ۱۰۵ روز بدون شکست سپری کرده است و امروز برای کسب بیست و نهمین برد متوالی به مصاف لاجوردی پوشان سرزمین چکمه می‌رود، فینالی که در سال ۲۰۲۳ هم برگزار و تیم ملی والیبال جوانان ایران موفق به شکست سه بر دو حریف شد.

نکته جالب این داده آماری این است که تیم ملی جوانان در ۵۰ درصد بازی‌های خود (۱۴ مسابقه) مقتدرانه و سه بر صفر فاتح میدان شده است و در ۲۹ درصد بازی‌ها (هشت دیدار) تنها نتیجه یک ست را به حریفان خود واگذار کرده است. رقبای شاگردان مومنی مقدم در ۲۱ درصد بازی‌ها توانستند مسابقه را به ست پنجم بکشانند، اما باز هم مغلوب ملی‌پوشان ایران شدند.

فهرست نتایج دیدار‌های تیم والیبال جوانان در این مدت به قرار زیر است:

قهرمانی آسیا ۲۰۲۲

ایران ۳ – ژاپن ۲

ایران ۳ – هند صفر

ایران ۳ – عربستان سعودی صفر

ایران ۳ – کره جنوبی یک

ایران ۳ – هند یک

قهرمانی جهان ۲۰۲۳

ایران ۳ – تایلند یک

ایران ۳ – تونس ۲

ایران ۳ – بحرین صفر

ایران ۳ – لهستان صفر

ایران ۳ – تایلند صفر

ایران ۳ – بلغارستان یک

ایران ۳ – آرژانتین یک

ایران ۳ – ایتالیا ۲

قهرمانی آسیا ۲۰۲۴

ایران ۳ – چین صفر

ایران ۳ – چین تایپه صفر

ایران ۳ – قطر صفر

ایران ۳ – قزاقستان صفر

ایران ۳ – کره جنوبی ۲

ایران ۳ – اندونزی صفر

ایران ۳ – کره جنوبی صفر

قهرمانی جهان ۲۰۲۵

ایران ۳ – قزاقستان یک

ایران ۳ – پورتوریکو صفر

ایران ۳ – کره جنوبی ۲

ایران ۳ – کانادا صفر

ایران ۳ – لهستان یک

ایران ۳ – آرژانتین یک

ایران ۳ – چین صفر

ایران؟ – ایتالیا؟