به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی استان گفت:در قالب اردو‌های عهد خدمت تابستان ۱۴۰۴ تعداد ۳۰ گروه جهاد‌ی و ۴۵۰ جهادگر دانشجو به ۱۵ منطقه‌ی کم برخوردار استان اعزام می شوند.

سید کرامت وفا نژاد افزود:قرار است این جهاد گران به مدت ۱۱ روز در عرصه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، فرهنگی ـ آموزشی، سرگرمی و ورزشی به مردم خدمات رسانی کنند.

وی اضافه کرد:با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام وبسیج سازندگی خدمات خوبی به مردم ارایه خواهد شد.

گفتنی است در این دوره ۱۸ دانشو جهاد گر به منطقه کوشک شهرستان کهگیلویه اعزام شدند.