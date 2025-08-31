به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سید علی ترابی در جلسه برنامه ریزی هفته وحدت افزود: نگاه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران نگاه جهانی و با تاکید بر وحدت مذاهب اسلامی بود و رهبر معظم انقلاب هم همواره امت اسلامی را یک خانواده زیر پرچم پیامبر اسلام می‌داند

وی ادمه داد: حمایت از جبهه انقلاب به وضوح نشان دهنده برادری و برابری است.

حاج ماموستا عباس رسولی امام جمعه شهرستان اشنویه نیز در این جلسه وحدت و انسجام اسلامی را عامل مهم ناکامی دشمنان و پیشرفت و توسعه عنوان و بر بزرگداشت این ایام تاکید کرد.

لازم به ذکر است مراسم مولودخوانی و عفته وحدت با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان یکشنبه هفته آینده ساعت ۱۰/۳۰ در مسجد جامع اشنویه برگزار خواهد شد