مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از تزریق بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نوبت واکسن به دام‌های سبک و سنگین استان در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛خلیل‌زاده اظهار کرد: این واکسیناسیون‌ها علیه بیماری‌های مهمی همچون تب برفکی، آبله، بروسلوز، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و هاری انجام شده است.

وی افزود: عملیات ایمن‌سازی دام‌ها توسط تیم‌های دولتی و مراکز مایه‌کوبی بخش خصوصی با مراجعه به دامداری‌های روستایی، عشایری و صنعتی استان صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات مراقبتی در حوزه بیماری‌های مشترک انسان و دام گفت: در این مدت ۶ هزار و ۹۳۹ رأس دام خون‌گیری و ۸ هزار و ۷۰۸ رأس دام تحت پوشش برنامه‌های مراقبت سرمی بیماری سل قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۸۸۰ رأس تک‌سمی در باشگاه‌های اسب‌سواری و مراکز نگهداری اسب استان تحت مراقبت سرمی و تست مالئین قرار گرفته‌اند.

خلیل‌زاده با تأکید بر نقش دامپزشکی در ارتقای سلامت عمومی و امنیت غذایی تصریح کرد: همه ظرفیت‌های این اداره کل برای افزایش پوشش واکسیناسیون، تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و مبارزه هدفمند با بیماری‌های دامی به کار گرفته خواهد شد.