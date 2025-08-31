تزریق بیش از ۱۳ میلیون دُز واکسن به دامهای آذربایجان غربی
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از تزریق بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نوبت واکسن به دامهای سبک و سنگین استان در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛خلیلزاده اظهار کرد: این واکسیناسیونها علیه بیماریهای مهمی همچون تب برفکی، آبله، بروسلوز، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و هاری انجام شده است.
وی افزود: عملیات ایمنسازی دامها توسط تیمهای دولتی و مراکز مایهکوبی بخش خصوصی با مراجعه به دامداریهای روستایی، عشایری و صنعتی استان صورت گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات مراقبتی در حوزه بیماریهای مشترک انسان و دام گفت: در این مدت ۶ هزار و ۹۳۹ رأس دام خونگیری و ۸ هزار و ۷۰۸ رأس دام تحت پوشش برنامههای مراقبت سرمی بیماری سل قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: همچنین ۸۸۰ رأس تکسمی در باشگاههای اسبسواری و مراکز نگهداری اسب استان تحت مراقبت سرمی و تست مالئین قرار گرفتهاند.
خلیلزاده با تأکید بر نقش دامپزشکی در ارتقای سلامت عمومی و امنیت غذایی تصریح کرد: همه ظرفیتهای این اداره کل برای افزایش پوشش واکسیناسیون، تقویت زیرساختهای بهداشتی و مبارزه هدفمند با بیماریهای دامی به کار گرفته خواهد شد.