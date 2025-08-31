پخش زنده
ناوگان کمکهای بشردوستانه که شامل چندین کشتی و فعالانی از کشورهای مختلف است، حرکت خود را از بارسلون به ساحل غزه آغاز کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه خبری فلسطین آنلاین، امروز یکشنبه، از شهر بارسلون اسپانیا، ناوگانی حامل کمکهای بشردوستانه و فعالان حقوق بشر، در تلاش برای شکستن محاصره غیرقانونی که رژیم صهیونیستی بر غزه تحمیل کرده است، سفر دریایی خود را آغاز میکند.
بر اساس اعلام سازماندهندگان این ابتکار عمل که «ناوگان مقاومت جهانی» نام گرفته، «شمار نامشخصی کشتی از بندر کاتالان حرکت خواهند کرد تا یک گذرگاه بشردوستانه باز کنند و به نسلکشی مستمر مردم فلسطین پایان دهند».
«تیاگو آویلا»، فعال برزیلی، هفته گذشته به خبرنگاران در بارسلون گفت: «این بزرگترین مأموریت همبستگی در تاریخ خواهد بود»، چرا که «از نظر تعداد افراد و کشتیها، فراتر از تمام تلاشهای قبلی برای رسیدن به غزه خواهد بود».
طبق گفته «گرتا تونبرگ»، فعال سوئدی و عضو کمیته راهبری «ناوگان مقاومت جهانی» در اینستاگرام، انتظار میرود دهها کشتی اضافی دیگر از تونس و دیگر کشورهای ساحل دریای مدیترانه در تاریخ چهارم سپتامبر (۱۴ شهریور) به این ناوگان ملحق شوند و همچنین تظاهرات و «فعالیتهای همزمان» در ۴۴ کشور برگزار خواهد شد.
تونبرگ گفت: کشتیهای این ناوگان جدید که عازم (ساحل) فلسطین هستند، تلاش میکنند به غزه برسند، کمکهای بشردوستانه را تحویل دهند و یک گذرگاه بشردوستانه راه اندازی کنند و بعد از آن کمکهای بیشتری آورده و در نهایت محاصره غیرقانونی و غیرانسانی اسرائیل بر غزه را برای همیشه بشکنند.
او افزود: «این وظیفه دولتها و مسئولان منتخب ما است که برای دفاع از حقوق بینالملل، جلوگیری از جنایات جنگی و جلوگیری از نسلکشی کار و تلاش کنند، در این امر شکست خوردند و به فلسطینیان و در واقع به تمام بشریت خیانت کردند».
او ادامه داد: «متأسفانه، این وظیفه بر عهده ما، شهروندان عادی، افتاده است که این ناوگان را سازماندهی کنیم». در این ابتکار عمل، فعالانی از چندین کشور، به همراه نمایندگان پارلمان اروپا و شخصیتهایی از جمله «آدا کولائو»، شهردار سابق بارسلون، مشارکت خواهند داشت. سازماندهندگان تعداد دقیق کشتیها یا ساعت حرکت آنها را مشخص نکردهاند.
«ماریانا مورتاگوا»، نماینده چپگرای پرتغالی که در این ناوگان مشارکت دارد، گفت: «این یک مأموریت قانونی بر اساس حقوق بینالملل است». این ابتکار جدید پس از شکست اقدامی مشابه برای رساندن کمک به غزه که گرتا تونبرگ در آن مشارکت داشت، صورت میگیرد.
در نهم ژوئن (۲۰ خرداد)، نیروهای رژیم صهیونیستی، کشتی بادبانی «مادلین» را که حامل ۱۲ فعال از فرانسه، آلمان، برزیل، ترکیه، سوئد، اسپانیا و هلند بود، در فاصله حدود ۱۸۵ کیلومتری ساحل غزه توقیف کردند.