خشکیدگی گسترده درختان در بوستان جنگلی ۱۵ خرداد دلیجان، نگرانی مسئولان و شهروندان را برانگیخته است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس برآورد‌ها بیش از سه هزار اصله درخت به دلیل تنش‌های آبی و برخی بیماری‌ها در این پارک جنگلی دچار مشکل شده است.

با ورود مرکز پژوهش گیاه‌شناسی جهاد کشاورزی و بررسی‌های علمی، تصمیم بر این شد تا از منابع آبی در اختیار سد استفاده شود. به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر، آبرسانی با استفاده از تانکر‌های آب فضای سبز شهرداری نیز انجام شد تا از افزایش خسارت جلوگیری شود؛ اما متاسفانه این میزان آب جوابگوی نیازهای این فضا نبوده و مشکلات آن همچنان پابرجاست.

اینجانب از شهروندان دلیجان به استحضار می‌رسانم که متأسفانه طی سه سال گذشته، پارک جنگلی دلیجان که حدود ۳۵ هکتار وسعت دارد، بدون هیچ‌گونه آبیاری و رسیدگی از سوی شهرداری و شورای شهر رها شده و بخش عظیمی از درختان آن خشک گردیده است.

این پارک که به‌عنوان تنفس‌گاه اصلی شهر و سرمایه زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شود، امروز در معرض نابودی کامل قرار گرفته است.

خواهشمندیم موضوع به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد تا با جلوگیری از این سهل‌انگاری‌ها، امکان احیای فضای سبز و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به محیط زیست و سلامت مردم فراهم گردد.

