خدمترسانی جهادی دامپزشکی در مناطق محروم تکاب
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، یک اکیپ اردوی جهادی دامپزشکی در روستای کوسهپیری از توابع شهرستان تکاب مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این حرکت جهادی که با هدف ارتقای سطح بهداشت دام و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام انجام گرفت، اقداماتی از جمله واکسیناسیون سگهای گله و نگهبان، آموزش چهره به چهره دامداران در خصوص نحوه مواجهه با موارد مشکوک به هارگزیدگی و همچنین روشهای قرنطینه حیوانات مشکوک به هاری به اجرا درآمد.
بیماری هاری یکی از مهمترین و خطرناکترین بیماریهای ویروسی مشترک بین دام و انسان به شمار میرود که از طریق گزش یا خراش ناشی از حیوان آلوده منتقل میشود. این بیماری در صورت پیشگیری نشدن میتواند سیستم عصبی مرکزی را درگیر کرده و نهایتاً منجر به مرگ شود.
برگزاری این اردوی جهادی، بخشی از برنامههای دامپزشکی استان آذربایجان غربی در راستای ارتقای سلامت دام و صیانت از سلامت عمومی جامعه است.