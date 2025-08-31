به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس آموزش متوسطه دوره دوم نظری اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: به منظور جبران افت تحصیلی، چهار هزار و ۴۶۸ دانش‌آموز در سه پایه دهم تا دوازدهم در ۴۵ عنوان درسی به شکل حضوری در کلاس‌های تابستانی شرکت کردند که این اقدام نقش مهمی در ارتقای سطح یادگیری و آماده‌سازی آنان برای سال تحصیلی جدید داشته است.

منصور زند، از برگزاری موفق دوره‌های تابستانی ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوم خبر داد و با اشاره به اجرای این دوره‌ها بر اساس ماده هفت آیین‌نامه آموزشی روزانه افزود: دانش‌آموزانی که در یک یا چند ماده درسی شرایط قبولی لازم را کسب نکرده بودند، تا ۲۵ مرداد، در ۳۴ پایگاه تابستانی از خدمات آموزشی بهره‌مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به فرآیند نظارت‌ها گفت: نظارت بر فعالیت پایگاه‌های تابستانی از همان مرحله ثبت‌نام آغاز شد و تا پایان دوره ادامه داشت؛ در این مدت، کارشناسان اداره کل چهار نوبت و کارشناسان نواحی و مناطق ۶۹ نوبت از پایگاه‌ها بازدید داشتند که در مجموع ۷۳ بازدید نظارتی اجرا شد.