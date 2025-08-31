پخش زنده
امروز: -
در جلسه شورای فنی طرحهای عمرانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، باستانشناسی در محدوده سدهای ایلام و لرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای فنی طرحهای عمرانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به ریاست علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و مسئولان حوزه میراث فرهنگی برگزار شد.
از جمله موارد و موضوعات مطروحه در این نشست؛ بررسی باستانشناسی در محدوده سد کزان بازان (استانهای ایلام و لرستان)، بررسی باستانشناسی سد چمگردله (استان ایلام)، بررسی باستانشناسی سد سیمینه (استان ایلام)، انجام کاوشهای باستانشناسی در محدوده سد کمندان (استان لرستان)، بررسی باستانشناسی طرح انتقال گاز- سیرک، بررسی باستانشناسی طرح انتقال گاز اینچ سیرک- کوه مبارک بود.
علیرضا ایزدی، محسن طوسی ثانی، مصطفی پورعلی، پرهام جانفشان، فاطمه داوری، محمدحسن طالبیان، محمدابراهیم زارعی، اسکندر مختاری طالقانی، مصیب امیری و معصومه مصلی از جمله اعضای حاضر در این نشست بودند.
جلسه شورای فنی طرحهای عمرانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف ارزیابی پروژههای عمرانی و تأثیر آنها بر آثار و محوطههای تاریخی کشور و تصمیمگیری برای حصول نتیجه در خصوص موارد مطروحه برگزار میشود.