آغاز تمرین مشترک تیمهای ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
تیم ملی تکواندو پاکستان از امروز تمرینات مشترک خود را با تیم ملی ایران در خانه تکواندو آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی تکواندو پاکستان از امروز یکشنبه نهم شهریورماه تمرینات مشترک خود را به مدت سه روز با تیم ملی ایران در خانه تکواندو آغاز کرد.
این تمرینات مشترک با هدف ارتقاء سطح فنی و آمادهسازی بهتر برای رویدادهای پیشرو از جمله رقابتهای قهرمانی جهان به میزبانی چین برگزار میشود.
هدایت تیم ملی پاکستان را یوسف کرمی، قهرمان سابق تکواندو جهان و المپیک از کشورمان بر عهده دارد.