تیم فوتبال امید فردا راهی ابوظبی میشود
اعضای تیم فوتبال امید ایران امروز آخرین تمرین خود را در دبی برگزار میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال امید ایران که در اردوی متصل به مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا در دبی حضور دارد، امروز (یکشنبه) آخرین تمرین خود را از ساعت ۱۸:۳۰ در زمین باشگاه ایرانیان دبی برگزار میکند.
اعضای تیم فوتبال امید کشورمان فردا راهی ابوظبی شده تا خود را آماده بازی نخست بازیهای مقدماتی زیر ۲۳ سال برابر هنگکنگ کنند.
دیدار دو تیم دوازده شهریور ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی در ورزشگاه آل نهیان برگزار میشود.