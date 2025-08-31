پخش زنده
نوزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، سیره اهل بیت (ع) و احکام و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری قرآن در رسانه ملی با هدف گسترش فرهنگ قرآنی و ارتقاء سطح معرفتی کارکنان و خانوادههای آنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نوزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، تفسیر و تدبر در قرآن، سیره اهل بیت (ع)، نهج البلاغه و احکام و همچنین چهارمین جشنواره فرهنگی هنری قرآن در رسانه ملی، ویژه کارکنان، همسران و فرزندان آنان برگزار خواهد شد.
این دوره از مسابقات با شعار «قرآن، همبستگی و نصرت الهی» در سه مرحله مقدماتی، نیمهنهایی و نهایی برگزار میشود.
ثبتنام مسابقات از ۷ مرداد تا ۱۷ شهریور انجام میگیرد و مرحله مقدماتی به صورت حضوری در مراکز سراسر کشور از ۱۹ مهر آغاز میشود.
مسابقات در رشتههایی مانند صحیحخوانی، حفظ موضوعی و ترتیبی، قرائت تقلیدی و اذان برگزار خواهد شد.
در کنار مسابقات قرآنی، چهارمین جشنواره فرهنگی هنری قرآن در رسانه ملی نیز با بخشهایی از جمله اقتباس داستانی و دراماتورژی قرآن، خوشنویسی و همچنین قصهگویی کودکان در بازه زمانی ۲۰ مرداد تا ۴ آبان برگزار میشود.
هدف از این برنامهها، ایجاد انس و الفت بیشتر کارکنان و خانوادهها با قرآن و معارف اهل بیت (ع)، توسعه فضای معنوی در محیطهای کاری و شناسایی استعدادهای قرآنی است.
مرحله نهایی مسابقات در ۲۳ آذر و مراسم اختتامیه نیز ۲۴ آذر برگزار خواهد شد.