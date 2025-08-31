جانشین فرمانده کل سپاه گفت: دشمنی با انقلاب اسلامی از نخستین ساعات پیروزی آن آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و جبهه استکبار هرگز قادر به شکست جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه امروز (یکشنبه) در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام علی‌بن ابی طالب (ع) در مجتمع فرهنگی تربیتی اردوگاه ولایت گفت: دشمنی با انقلاب ما از همان سحرگاه اولین روز پیروزی انقلاب شروع شد و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این دشمنی، نشان از عزم راسخ استکبار جهانی برای نابودی دستاورد‌های ملت ایران دارد، اما همه توطئه‌ها تا امروز با شکست مواجه شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با یادآوری سال‌های دشوار دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جبهه استکبار در طول ۸ سال دفاع مقدس و حتی بعد از آن، با تمام توان علیه جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرد، اما نه تنها نتوانست به اهداف خود برسد بلکه روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ما را تقویت کرد.

وی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز که مجدداً دشمنان تلاش کردند تا امنیت و آرامش کشور را هدف قرار دهند، باز هم از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

سردار فدوی عنوان کرد: اگر ما همچنان به وظایف الهی خود پایبند باشیم و با وحدت و انسجام، در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب حرکت کنیم، یقیناً وعده‌های الهی تحقق خواهد یافت و هیچ قدرتی قادر به خدشه وارد کردن به این مسیر نخواهد بود.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: شهادت سرداران بزرگ ما، هرگز خللی در روند دفاع مقدس و مقاومت ایجاد نکرده است و دشمنان از سال ۱۳۵۷ تاکنون، یعنی بیش از ۴۷ سال، شکست‌خورده و ناامید باقی مانده‌اند.

سردار فدوی به نقش مهم فرماندهان سپاه اشاره کرد و گفت: یکی از توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری تشکیل و تقویت سپاه‌های استانی بود که فرماندهان این واحد‌ها عملاً فرمانده کل سپاه در منطقه خود محسوب می‌شوند و نقش کلیدی در حفظ امنیت و آمادگی دفاعی دارند و اهمیت این جایگاه در جریان جنگ ۱۲ روزه به خوبی به نمایش درآمد و نشان داد که باید به این ظرفیت‌ها بیش از پیش توجه کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان از همه نیرو‌های سپاه و اقشار مختلف مردم خواست که با شناخت دقیق از تکالیف و تعهدات خود، عزم و اراده خود را در مسیر حفاظت از انقلاب و آرمان‌های آن جزم کنند و با اعتماد به وعده‌های الهی، همچنان در مقابل تهدیدات و توطئه‌های دشمن ایستادگی کنند.