دبیر شورای عالی فضای مجازی، آئیننامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد.
این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقهای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.
در این سند نحوه ثبت درخواست، آئین رسیدگی، صلاحیتهای رسیدگی و مراحل اجرای مصوبات مشخص شده و مقرر شده تا کمیتهای با حضور نمایندگان بخشهای دولتی و حاکمیتی درخواستها و شکایات را رسیدگی کنند؛ مصوبات این کمیته برای تمام دستگاهها معتبر و لازم الاجرا است.
لازم به ذکر است، کلیه شرکتها و فعالان بخش خصوصی میتوانند شکایات خود را جهت پیگیری مطابق آئیننامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده در سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) طرح کنند.
گفتنی است؛ تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.