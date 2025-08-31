پخش زنده
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اورژانس اجتماعی را نهادی موفق با کارنامه ۷۰ درصدی حل مشکلات و ۶۵ درصدی پیشگیری از خودکشی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در مراسمی به مناسبت بیست و ششمین سالگرد تأسیس اورژانس اجتماعی، این مجموعه را یکی از کارهای موفق نظام جمهوری اسلامی برشمرد. وی با قدردانی از فعالان این حوزه، از نقش مؤثر اورژانس اجتماعی در کاهش رنج خانوادهها سخن گفت و تأکید کرد که مداخلات مؤثر این مجموعه، به رفع بیش از ۷۰ درصد مشکلات و پیشگیری از ۶۵ درصد موارد اقدام به خودکشی منجر شده است؛ آماری شگفتانگیز و غرورآفرین که نشاندهنده کارآمدی بالای آن است.
حمایت ملی و گسترش همهجانبه
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه برنامه اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرده و اکنون ۳۸۴ مرکز فعال در سراسر کشور دارد، خبر خوشی داد: برنامه هفتم توسعه به صراحت بر گسترش ساختار و عملکرد اورژانس اجتماعی تأکید کرده است. این امر، به گفته بهروزآذر، بیانگر به رسمیت شناختن اقدامات این نهاد توسط قانونگذار و اهمیت بالای مسائل اجتماعی، از جمله دغدغههای خشونت و خودکشی، نزد مدیران و شخص رئیسجمهور است. او یادآور شد که اولین بار رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۵ به خشونت خانگی و علیه زنان اشاره و بر مداخلات جدی تأکید کردند، پیامی که اورژانس اجتماعی آن را به خوبی عملیاتی کرده است.
پوشش سراسری و پیگیری لوایح
بهروزآذر با ابراز امیدواری برای توسعه این مجموعه در همه شهرهای کشور، خاطرنشان کرد: ما هنوز در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، اورژانس اجتماعی نداریم، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع مهم تاکید دارند و حتماً این اورژانس در تمامی شهرهای کشور راهاندازی خواهد شد. وی همچنین به پیگیری جدی لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد که اصلاح قوانین و بازدارندگی دارد. معاون رئیسجمهور بر لزوم همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی مرکز داده اورژانس اجتماعی، این مجموعه به عنوان یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سطح بینالملل شناخته شود.
اولین مرکز اورژانس اجتماعی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۷۸ در یزد آغاز به کار کرد.